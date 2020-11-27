Купить онлайн кассу для ИП или ООО в Казани
Все проблемы с установкой и настройкой онлайн касс готова взять на себя компания в г. Казань. Оформление электронных чеков и передача всей информации об объемах продаж в налоговый орган – требование российского законодательства, а не простая формальность. Онлайн кассы соответствуют закону №54-ФЗ. Это снизит налоговые риски для малого и среднего бизнеса до минимума.
Выбор кассового оборудования требует взвешенного и вдумчивого подхода. При покупке старого или модернизированного аппарата предприниматель может столкнуться с необходимостью его замены через 2-3 года.
Стандартный алгоритм действий бизнесмена, которому требуется установить онлайн кассу, следующий: