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Фискальный накопитель (ФН 1.1)
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Торговые и фасовочные весы
Торговые и фасовочные весы
Промышленные и напольные весы
Промышленные и напольные весы
Чековые принтеры
Чековые принтеры
Принтеры штрих-кода
Принтеры штрих-кода
Детекторы банкнот валют
Детекторы банкнот валют
Счетчики банкнот и монет
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Преимущества нашей компании

Купить онлайн кассу для ИП или ООО в Казани

Все проблемы с установкой и настройкой онлайн касс готова взять на себя компания в г. Казань. Оформление электронных чеков и передача всей информации об объемах продаж в налоговый орган – требование российского законодательства, а не простая формальность. Онлайн кассы соответствуют закону №54-ФЗ. Это снизит налоговые риски для малого и среднего бизнеса до минимума.

о нас в цифрах

Group 5
14 лет на рынке Казани
Group 6
Более 70 000 установленных единиц оборудования
Group 8
Гарантия на всю продукцию до 1 года

Как выбрать онлайн кассу

Выбор кассового оборудования требует взвешенного и вдумчивого подхода. При покупке старого или модернизированного аппарата предприниматель может столкнуться с необходимостью его замены через 2-3 года.

Стандартный алгоритм действий бизнесмена, которому требуется установить онлайн кассу, следующий:

  • монтаж контрольно-кассовой техники;
  • подключение устройства к оператору фискальных данных (ОФД);
  • настройка работы оборудования и тестирование функционала ККМ.

Трудно подобрать наиболее подходящее оборудование?
Оставьте заявку и мы поможем сделать правильный выбор!

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