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Купить онлайн кассу для ИП или ООО в Казани

Все проблемы с установкой и настройкой онлайн касс готова взять на себя компания в г. Казань. Оформление электронных чеков и передача всей информации об объемах продаж в налоговый орган – требование российского законодательства, а не простая формальность. Онлайн кассы соответствуют закону №54-ФЗ. Это снизит налоговые риски для малого и среднего бизнеса до минимума.